Тема:

Ситуация на Украине 1 час назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
11 июля 201921:24 Андрей Григорьев

Пока Порошенко бегает из избирателей, Зеленский предлагает его люстрировать

Пока Порошенко бегает из избирателей, Зеленский предлагает его люстрировать

Владимир Путин и Владимир Зеленский обсудили урегулирование на Донбассе, контакты в нормандском формате. Пока украинские политики переваривают новость и решают как реагировать. У депутатов Верховной Рады в эти минуты фуршет. В последний день нынешнего созыва они с 18-й попытки приняли новый избирательный кодекс. В пику Зеленскому. А президент Украины в свою очередь обозначил новую люстрацию — зачистку власти от ставленников Порошенко.

Сотни людей с флагами и плакатами у офиса украинского телеканала NewsOne. Националистов, которые собирались здание сжечь, сменили те, кто хочет журналистов и свободу слова от радикалов защитить.

"Спасибо, родные! Спа-си-бо! Спа-си-бо! Мы сегодня пришли к NewsOne, потому что несколько дней назад их пытались поджечь, взорвать, а сегодня хотят посадить", — заявил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич.

Государственная измена и финансирование терроризма — статьи, по которым обвиняют ведущих и менеджеров телеканала. И все потому, что NewsOne планировал провести телемост с российскими коллегами.

"Строительство страны начинается не с болтовни, а с того, чтобы можно было хотя бы, если ничего другого нельзя, хотя бы сказать правду людям о том, что происходит", — уверен Вадим Рабинович, сопредседатель партии «Оппозиционный блок – За жизнь».

Передача все же состоится — в московской студии идет подготовка.

"Мы будем стараться, чтобы произошла эта встреча, эта возможность посмотреть друг другу в глаза и сказать: "Привет, дорогой, мы так давно не виделись, давай поговорим", — рассказывает телеведущая Мария Ситтель.

Правда, в каком виде в проекте будет участвовать украинская сторона, до сих пор неясно. Формат программы рождается прямо во время репетиций.

"Давайте все оставим в секрете, совсем мало осталось времени, — говорит телеведущий Андрей Малахов. — Уже анонсирование телемоста превратило эту историю в какой-то невероятный международный хайп. 12 июля в 18 часов включайте телеканал "Россия 1".

Украинские националисты сегодня у парламента. В Киеве последнее — внеочередное — заседание Верховной рады. Спикер Парубий проталкивает свою редакцию избирательного кодекса.

"Я прошу все занять рабочие места, прошу всех быть на местах! Голосуем!" - призывал Парубий. После четырнадцатого неудачного голосования он спустился из президиума в зал уговаривать. И, наконец, на семнадцатом — такого даже в истории украинского парламента еще не было — документ приняли. И все для того, чтобы напоследок насолить Зеленскому: у того был свой вариант законопроекта. При голосовании кворума не было, зато после окончания у фасада собрался весь состав Рады. Подводят итоги.

Всем, кто был у власти при Порошенко, Зеленский обещает люстрацию — к управлению государством больше не допускать.

"Просто не хватает цензурных слов. Общаюсь с чиновниками разных уровней и понимаю — это безнадежный диагноз. Для чего нужны народные депутаты, у которых есть неприкосновенность? Зачем министры, которые рассказывают, что украинцы слишком много едят?" - задается вопросом Зеленский.

Бывшему президенту Порошенко в Закарпатье уже приходится убегать от разъяренных избирателей. Такие нелицеприятные для политика кадры сразу сказываются на рейтинге, а ведь до выборов осталось чуть больше недели. В Киеве сегодня начали печатать бюллетени для голосования.

Ранее по теме

Сейчас

22:10

Прожиточный минимум в РФ хотят поднять на 4 процента

19:00

Зеленский позвонил Путину по телефону

18:53

Путин отправил в отставку губернатора Севастополя

18:44

Названа дата отмены роуминга между Россией и Белоруссией

18:31

Самолет Петербург - Корфу столкнулся с птицей

16:33

ЕС снял санкции с Януковича

16:07

Путин ответил на предложение Зеленского о встрече по Украине

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Зеленский позвонил Путину по телефону

Зеленский позвонил Путину по телефону

3 часа назад
Прожиточный минимум в РФ хотят поднять на 4 процента

Прожиточный минимум в РФ хотят поднять на 4 процента

5 минут назад
Президент освободил от должности губернатора Севастополя

Президент освободил от должности губернатора Севастополя

3 часа назад
Михаила Хачатуряна посмертно обвинили в изнасилованиях дочерей

Михаила Хачатуряна посмертно обвинили в изнасилованиях дочерей

13 минут назад
Слова Меркель во время приступа прочли по губам

Слова Меркель во время приступа прочли по губам

27 минут назад
Убитая любовница экс-главы Раменского района возила с собой икону от черной магии

Убитая любовница экс-главы Раменского района возила с собой икону от черной магии

3 часа назад
Проект "Надо поговорить!": будет услышан каждый

Проект "Надо поговорить!": будет услышан каждый

23 часа назад
Дайте ему глобус Украины: соцсети посмеялись над инициативой советника Зеленского

Дайте ему глобус Украины: соцсети посмеялись над инициативой советника Зеленского

8 часов назад
Дисквалифицированный чемпион мира спас гея-молодожена, упавшего с надувного лебедя

Дисквалифицированный чемпион мира спас гея-молодожена, упавшего с надувного лебедя

7 часов назад
Зал "Зарядье" закрыл первый концертный сезон

Зал "Зарядье" закрыл первый концертный сезон

6 часов назад
"Гаврош-2019": в Москве покажут самые зрелищные детские спектакли Голландии

"Гаврош-2019": в Москве покажут самые зрелищные детские спектакли Голландии

11 часов назад
Нужна помощь: Леве Маноцкову требуется комплексное лечение

Нужна помощь: Леве Маноцкову требуется комплексное лечение

08.07.2019 08:55
Пока Порошенко бегает из избирателей, Зеленский предлагает его люстрировать

Пока Порошенко бегает из избирателей, Зеленский предлагает его люстрировать

57 минут назад
Данные 450 тысяч покупателей Ozon утекли к хакерам

Данные 450 тысяч покупателей Ozon утекли к хакерам

1 час назад
Как в 2014 году: ситуация в Донбассе вновь стала критической

Как в 2014 году: ситуация в Донбассе вновь стала критической

1 час назад
Дешевле некуда: Porsche и другие подержанные "спорткары" дешевле "Лады Гранты"

Дешевле некуда: Porsche и другие подержанные "спорткары" дешевле "Лады Гранты"

1 час назад
Из Ирака в Россию: дети вернулись на родину

Из Ирака в Россию: дети вернулись на родину

1 час назад
В Москву везут гигантских кудрявых ослов

В Москву везут гигантских кудрявых ослов

2 часа назад
Самолет Петербург - Корфу столкнулся с птицей

Самолет Петербург - Корфу столкнулся с птицей

3 часа назад
Подводная лодка и семь тонн кокаина: опубликовано видео абордажа судна с наркотиками

Подводная лодка и семь тонн кокаина: опубликовано видео абордажа судна с наркотиками

4 часа назад
Взял нож, чтобы убить: в Сочи подросток пытался зарезать незнакомую девочку

Взял нож, чтобы убить: в Сочи подросток пытался зарезать незнакомую девочку

4 часа назад
Google запустила экспериментальную соцсеть

Google запустила экспериментальную соцсеть

5 часов назад
ЕС снял санкции с экс-президента Украины Виктора Януковича

ЕС снял санкции с экс-президента Украины Виктора Януковича

5 часов назад
Дело Орланди: во вскрытых на кладбище Ватикана могилах не нашли вообще никого

Дело Орланди: во вскрытых на кладбище Ватикана могилах не нашли вообще никого

5 часов назад
Швейцарские ученые: к 2050 году Москву ждет детройтская жара

Швейцарские ученые: к 2050 году Москву ждет детройтская жара

5 часов назад
"Я не академик": Моралес стал почетным доктором РУДН

"Я не академик": Моралес стал почетным доктором РУДН

6 часов назад
В попытке разобраться: увеличивает ли фруктовый сок риск развития рака?

В попытке разобраться: увеличивает ли фруктовый сок риск развития рака?

6 часов назад
Разработана самая продвинутая "файловая бомба" в истории

Разработана самая продвинутая "файловая бомба" в истории

6 часов назад
Карел Готт появится на деньгах

Карел Готт появится на деньгах

7 часов назад
Помощник полпреда Воробьев, подозреваемый в госизмене, занимался недвижимостью

Помощник полпреда Воробьев, подозреваемый в госизмене, занимался недвижимостью

7 часов назад
Песков: иногда люди ждут Путина по несколько часов, и он всегда проявляет уважение

Песков: иногда люди ждут Путина по несколько часов, и он всегда проявляет уважение

7 часов назад
В Домодедове за взятки схвачены десять таможенников

В Домодедове за взятки схвачены десять таможенников

7 часов назад
Главный эксперт по Apple рассказал, каким iPhone станет в 2020-м

Главный эксперт по Apple рассказал, каким iPhone станет в 2020-м

7 часов назад
Пожар на ТЭЦ в Мытищах. Фотолента

Пожар на ТЭЦ в Мытищах. Фотолента

8 часов назад
В Греции найдены древнейшие в Евразии останки Homo sapiens

В Греции найдены древнейшие в Евразии останки Homo sapiens

8 часов назад
Власти Иордании запретили популярные видеоигры из-за их опасного влияния на детей

Власти Иордании запретили популярные видеоигры из-за их опасного влияния на детей

8 часов назад
Никита Джигурда стал злодеем, сделанным из смартфонов

Никита Джигурда стал злодеем, сделанным из смартфонов

8 часов назад
Самолет не зарегистрирован, пилот сбежал: в Ставрополье упал Ан-2

Самолет не зарегистрирован, пилот сбежал: в Ставрополье упал Ан-2

8 часов назад
Спортивный арбитраж снял с Виталия Мутко пожизненную дисквалификацию

Спортивный арбитраж снял с Виталия Мутко пожизненную дисквалификацию

9 часов назад
Котлы дегтя: знаменитые машины, подпорченные плохими моторами

Котлы дегтя: знаменитые машины, подпорченные плохими моторами

9 часов назад
Находящийся в коме француз умер спустя 9 дней после отключения аппаратов

Находящийся в коме француз умер спустя 9 дней после отключения аппаратов

10 часов назад
Человек-дерево может начать жить нормальной жизнью

Человек-дерево может начать жить нормальной жизнью

10 часов назад
На "Летних балетных сезонах" в Москве выступят солисты Парижской оперы

На "Летних балетных сезонах" в Москве выступят солисты Парижской оперы

10 часов назад
Национальность диснеевских героев и актеров, которые их сыграли

Национальность диснеевских героев и актеров, которые их сыграли

10 часов назад
Отбывающий наказание в "Черном дельфине" маньяк-педофил просится на свободу

Отбывающий наказание в "Черном дельфине" маньяк-педофил просится на свободу

10 часов назад
Назад в СССР: средний срок владения автомобилем в стране продолжает расти

Назад в СССР: средний срок владения автомобилем в стране продолжает расти

12 часов назад
Врачи назвали безвредную дозу шоколада

Врачи назвали безвредную дозу шоколада

13 часов назад
Топ-10 стран с самыми низкими темпами роста населения с 1950 года

Топ-10 стран с самыми низкими темпами роста населения с 1950 года

14 часов назад