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Ситуация на Украине 1 час назад
Пока Порошенко бегает из избирателей, Зеленский предлагает его люстрировать
Владимир Путин и Владимир Зеленский обсудили урегулирование на Донбассе, контакты в нормандском формате. Пока украинские политики переваривают новость и решают как реагировать. У депутатов Верховной Рады в эти минуты фуршет. В последний день нынешнего созыва они с 18-й попытки приняли новый избирательный кодекс. В пику Зеленскому. А президент Украины в свою очередь обозначил новую люстрацию — зачистку власти от ставленников Порошенко.
Сотни людей с флагами и плакатами у офиса украинского телеканала NewsOne. Националистов, которые собирались здание сжечь, сменили те, кто хочет журналистов и свободу слова от радикалов защитить.
"Спасибо, родные! Спа-си-бо! Спа-си-бо! Мы сегодня пришли к NewsOne, потому что несколько дней назад их пытались поджечь, взорвать, а сегодня хотят посадить", — заявил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич.
Государственная измена и финансирование терроризма — статьи, по которым обвиняют ведущих и менеджеров телеканала. И все потому, что NewsOne планировал провести телемост с российскими коллегами.
"Строительство страны начинается не с болтовни, а с того, чтобы можно было хотя бы, если ничего другого нельзя, хотя бы сказать правду людям о том, что происходит", — уверен Вадим Рабинович, сопредседатель партии «Оппозиционный блок – За жизнь».
Передача все же состоится — в московской студии идет подготовка.
"Мы будем стараться, чтобы произошла эта встреча, эта возможность посмотреть друг другу в глаза и сказать: "Привет, дорогой, мы так давно не виделись, давай поговорим", — рассказывает телеведущая Мария Ситтель.
Правда, в каком виде в проекте будет участвовать украинская сторона, до сих пор неясно. Формат программы рождается прямо во время репетиций.
"Давайте все оставим в секрете, совсем мало осталось времени, — говорит телеведущий Андрей Малахов. — Уже анонсирование телемоста превратило эту историю в какой-то невероятный международный хайп. 12 июля в 18 часов включайте телеканал "Россия 1".
Украинские националисты сегодня у парламента. В Киеве последнее — внеочередное — заседание Верховной рады. Спикер Парубий проталкивает свою редакцию избирательного кодекса.
"Я прошу все занять рабочие места, прошу всех быть на местах! Голосуем!" - призывал Парубий. После четырнадцатого неудачного голосования он спустился из президиума в зал уговаривать. И, наконец, на семнадцатом — такого даже в истории украинского парламента еще не было — документ приняли. И все для того, чтобы напоследок насолить Зеленскому: у того был свой вариант законопроекта. При голосовании кворума не было, зато после окончания у фасада собрался весь состав Рады. Подводят итоги.
Всем, кто был у власти при Порошенко, Зеленский обещает люстрацию — к управлению государством больше не допускать.
"Просто не хватает цензурных слов. Общаюсь с чиновниками разных уровней и понимаю — это безнадежный диагноз. Для чего нужны народные депутаты, у которых есть неприкосновенность? Зачем министры, которые рассказывают, что украинцы слишком много едят?" - задается вопросом Зеленский.
Бывшему президенту Порошенко в Закарпатье уже приходится убегать от разъяренных избирателей. Такие нелицеприятные для политика кадры сразу сказываются на рейтинге, а ведь до выборов осталось чуть больше недели. В Киеве сегодня начали печатать бюллетени для голосования.
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