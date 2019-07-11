Новейший патрульный корабль "Дмитрий Рогачев" будет базироваться в Севастополе

Новейшее патрульное судно проекта 22160 "Дмитрий Рогачев" прибыло на постоянное место базирования в Севастополь. Он совершил переход из новороссийского порта, сообщают "Вести — Севастополь" со ссылкой на пресс службу Черноморского флота. Здесь корабль проведет свои первые боевые учения. Напомним, в состав Черноморского флота судно вошло в июне этого года.

Перед путешествием экипаж корабля успешно сдал курсовую задачу. Перед ними стояла задача - организовать на судне необходимые бытовые условия, отработать подготовку на случай похода и боевых действий.

В настоящий момент команда начала учебные стрельбы по нескольким видам морских целей. Одна из них - плавающая мина. Далее моряки продут ряд испытаний по борьбе за живучесть судна, а также тренировки по ведению радиоэлектронной борьбы и обеспечению химической, биологической и радиационной защиты корабля в море.

Справка: "Дмитрий Рогачев" является вторым патрульным кораблем серийного проекта 22160, построенным на Зеленодольском заводе им. Горького. Всего для Черноморского флота планируется построить 6 таких кораблей. Судно предназначено для патрулирования в дальних морских и океанских зонах. Он имеет большой запас автономного хода — до шести тысяч миль. А построенный по стелс-технологии корпус делает корабль мало заметным для противника. При этом "Дмитрий Рогачев" способен развить внушительную скорость, в 30 узлов. Кроме того, он является первым типом кораблей Военно-морского флота РФ с модульной системой вооружения.