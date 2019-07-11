Как в 2014 году: ситуация в Донбассе вновь стала критической

В Донбассе, который обсуждали Владимир Путин и Владимир Зеленский, серьезно усилились обстрелы со стороны украинских позиций практически вдоль всей линии разграничения. В народных республиках ситуацию назвали критической. Огонь артиллерии был таким же массированным, как в годы самого острого вооруженного противостояния. Снова есть жертвы среди мирных жителей. Разрушены дома и школы.

Только по одной улице в многострадальном поселке Зайцево было выпущено двадцать снарядов калибром 122 миллиметров, пять домов разрушено полностью.

В поселке остались практически одни старики, которым некуда уезжать. Антонина Васильевна прожила здесь всю свою жизнь. Рассказывает, что вначале конфликта киевские власти отняли у нее пенсию, а теперь разбомбили и дом.

"Видишь, вся трушусь, — плачет старушка. — Я в момент обстрела здесь была, лежала и кричала криком, кричала, а в доме никого нет".

Это село находится под постоянными обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины уже шестой год. При этом, как говорят жители, сейчас обстановка похожа на 2014 год, когда была самая горячая фаза гражданской войны.

"Сегодня в полпятого утра начался интенсивный обстрел со стороны Бахмутки. Лупили 122-е, 20 штук легло. Дома, которые здесь находились, разрушены полностью и не подлежат восстановлению. Здесь мужчину вывезли, потому что он получил инфаркт после обстрелов", — рассказывает местная жительница Ирина Дикун.

Юг ДНР, населенный пункт Луково. Сегодня он также оказался под огнем со стороны ВСУ. Двадцать два дома разрушены, пострадала молокозавод и единственная школа.

Вчерашнюю команду нового президента Украины Владимира Зеленского "мгновенно и жестко реагировать" ВСУ восприняли как призыв к действию. Итог: за сутки более 50 домов повреждены, одна женщина погибла в результате обстрела.