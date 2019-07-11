Слова Меркель во время приступа прочли по губам

Во время публичного приступа дрожи канцлер ФРГ Ангела Меркель шептала фразу "Я справлюсь".

Как передает РИА Новости, об этом международную общественность проинформировала германская радиостанция Antenne Bayern, ссылаясь на эксперта по чтению по губам, Юдит Хартер.

10 июля у Меркель произошел третий за три недели приступ дрожи. Это случилось в Берлине на встрече с премьер-министром Финляндии Антти Ринне. Дрожь била немецкого канцлера около минуты, при этом приступ был менее сильным, чем предыдущие – на встрече с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и президентом Украины Владимиром Зеленским.

В итоге на встрече со своей датской коллегой Метте Фредериксен Меркель слушала гимны двух стран сидя.