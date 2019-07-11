Кубок Африки. Сборная Алжира обыграла Кот-д'Ивуар по пенальти и вышла в полуфинал

В Египте завершился четвертьфинальный матч Кубка африканских наций между сборными Кот-д'Ивуара и Алжира. Основное и дополнительное время матча закончилось со счетом 1:1. А в серии одиннадцатиметровых ударов победу одержали "зеленые" и вышли в полуфинал турнира.

Счет был открыт на 20-й минуте матча благодаря усилиям полузащитника алжирской команды Софьяна Фегули. После перерыва Багдад Бунеджа мог увеличить преимущество Алжира, однако не сумел реализовать пенальти.

А на 62-й минуте второго тайма форвард сборной Кот-д'Ивуара Жонатан Коджиа восстановил статус-кво. В оставшееся время футболисты отличиться так и не смогли. А в серии пенальти точнее были алжирцы – 4:3.

В полуфинале "зеленые" сыграют с нигерийскими футболистами, ранее обыгравшими команду ЮАР со счетом 2:1.