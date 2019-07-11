Режиссером в ямальском поселке был слесарь, потому что больше некому
Небольшой населенный пункт Тарко-Сале на Ямале оказался в эти дни в заголовках федеральной прессы. Все из-за скандального увольнения местного режиссера. Причем дело не в каких-либо постановках на грани приличия, как можно было бы подумать. Тут все намного более приземленно. Оказалось, что за творческие эксперименты в Пуровском центре отвечал человек с образованием "слесарь". Был взят на работу не только без специальной подготовки, но даже и без нужного опыта. До того как стал режиссером, он занимал должность методиста.
Скандальность теме придает тот факт, что за стремительный карьерный рост отвечает мать слесаря, она же директор Центра национальных культур. То, что в народе называется кумовством, заинтересовало местную прокуратуру. Тем более, что ценный сотрудник часто поощрялся за свою работу. Получал различные доплаты, премии и надбавки, в том числе и максимального размера.
На первый взгляд, ситуация вопиющая. Однако есть и другая точка зрения: не стоит забывать, что речь идет все-таки о Крайнем Севере.
У тех, кто хоть раз бывал на Крайнем Севере, сразу появились вопросы. Неужели работник далекого ДК специально устроила сына, чтобы начислять ему премии? На защиту Татьяны Андугужиновой встали ее коллеги и частые гости национального центра.
Многие коллеги уверяют, что директор устроила сына режиссером не потому, что хотела заработать, а потому что доверяла. Другие кандидатуры на должность режиссера здесь еще нужно поискать.
Тарко-Сале – поселок, в котором всего несколько улиц. От столицы Ямала до него 800 километров. На машине почти 20 часов, и это если позволит погода.
Чтобы сохранить культуру малочисленных народов своего района, Татьяна Андугужинова регулярно проводила массовые мероприятия. Даже завела блог в Интернете, чтобы смотрели уехавшие из этих мест земляки. Во всем помогал ее сын — по специальности слесарь. Найти среди лесотундры сотрудника с профильным культурным высшим образованием — задача сложная. За невозможностью реализовать себя в творческих профессиях многие уезжают в крупные города.
"Наше поселение не исключение, на сегодняшний день ищем директора дома культуры. Конечно, сельскому поселению очень сложно конкурировать с городом, молодежь уезжает в город", — говорит глава поселка Половинка Ханты-мансийского автономного округа (Югра) Александр Старжинский.
При этом, как уверяют юристы, директор культурного центра на Ямале пусть и не хотела нарушать закон, но стала его заложником. Даже в условиях Крайнего Севера она должна была, как муниципальный служащий, провести конкурс на замещение вакантной должности режиссера районного уровня
И Татьяна Владимировна, и ее сын в культурном центре уже не работают. Прокуратура ведет активную проверку. В отчетах теперь глава центра культуры — это целый пойманный коррупционер.
"В ходе проверки было установлено, что директор учреждения приняла на работу своего сына, хотя он имел образование слесаря. Кроме того, не было получено заключение аттестационной комиссии", — сообщила прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа Ирина Моисеева.
Работники ДК боятся давать комментарии. Ведь другой работы для них в радиусе полутысячи километров нет. Сама руководитель ответила в интернете — "никому не хочу ничего доказывать". Ее главный судья – ее зритель. Новость дошла даже до бурановских бабушек из Удмуртии.
"Найти работника культуры, тем более так далеко живущего, в таком далеком населенном пункте, это очень сложно, да на такую мизерную зарплату. Да молится на такого молодого человека надо, — уверена Анна Прокопьева, художественный руководитель ансамбля "Бурановские бабушки". — Молодой человек сам согласился работать там, а ему дали по рукам. Я не понимаю, как это объяснить! Если там развивали язык, культуру, им надо памятник при жизни ставить. Я не нахожу эпитетов, я возмущена внутри. Надо вернуть этого человека обратно на место".
После увольнения руководящая учреждением культуры три года и вполне успешно без работы вряд ли останется. Большой стаж и уважение в отрасли. А вот в маленьком поселке городского типа в рамках закона придется все-таки объявить тот самый конкурс на вакантное место. Главное, чтобы нашлись желающие.
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