Прожиточный минимум в РФ хотят поднять на 4 процента

Министерство труда и социальной защиты России рассчитало прожиточный минимум на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по стране, передает РИА Новости.

В ведомстве объясняют увеличение прожиточного минимума ростом цен на продукты на 3,8% — картофеля на 22,9%, репчатого лука в среднем на 40,1%, белокочанной капусты на 37,4%, моркови на 29,9%, свеклы на 26,1%.

Подорожали также хлебопродукты, молочные продукты и мороженая рыба. Дешевле стали куриные яйца, сахар и куры (кроме окорочков).

В итоге Минтруд предлагает установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей, для трудоспособного населения – 12130 рублей, пенсионеров – 9236 рублей, детей – 11004 рублей.

Тем самым, прожиточный минимум увеличится по сравнению с предыдущим кварталом для трудоспособного населения – на 4,1%, для пенсионеров – на 3,8%.