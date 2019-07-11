11 июля 201922:53
"Барселона" перевела "Атлетико" 120 млн евро за Гризманна
Каталонская "Барселона" выплатила мадридскому "Атлетико" 120 миллионов евро в качестве отступных за французского нападающего "матрасников" Антуана Гризманна. В ближайшее время сине-гранатовые объявят о подписании контракта с 28-летним футболистом сборной Франции.
О перечислении денег стало известно L'Equipe. Сообщается, что договор с Гризманном будет рассчитан до 30 июня 2024 года. Ранее руководство "Атлетико" осудило действия "Барселоны" и футболиста, посчитав их некорректными.
В прошедшем сезоне Гризманн забил за "Атлетико" 21 мяч, отдав десять голевых передач. Его контракт с мадридским клубом был рассчитан до 30 июня 2023 года.
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