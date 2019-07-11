Сборная России завоевала две медали в очередной день Универсиады

На Всемирных студенческих играх, которые проходят в Неаполе, завершился очередной соревновательный день. Россияне ограничились двумя завоеванными медалями летней Универсиады-2019. Общекомандную копилку сборной России пополнили Юлия Турутина и Сади Исмаилов.

Тхэквондистка Турутина завоевала серебряную медаль в весовой категории до 62 кг. Исмаилов занял третье место в соревнованиях по настольному теннису.

Сборная России опустилась на шестое место в медальном зачете Универсиады, завоевав 61 (11 золотых, 21 серебряная и 29 бронзовых) награду. Лидируют по-прежнему японские спортсмены (22 золота, 16 серебра, 17 бронзы).