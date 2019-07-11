Экстренная посадка на Гавайях: 35 пострадавших

В результате экстренной посадки в аэропорту Гонолулу пассажирского Boeing 777-200 канадской авиакомпании Air Canada пострадали не менее 35 человек.

Самолет совершал рейс из Ванкувера в Сидней. В тот момент, когда борт уже миновал гавайские острова, на высоте 10 тысяч метров он попал в зону турбулентности, вынужден был вернуться и совершил экстренную посадку, сообщает РИА Новости.

По данным представителя авиакомпании, все пострадавшие получили незначительные травмы. Всего на борту самолета находились 269 пассажиров и 15 членов экипажа.