В Бразилии вновь прорвало плотину из-за непрекращающихся ливней

На востоке Бразилии из-за сильных дождей прорвало плотину. Спасатели и военная полиция эвакуируют жителей двух соседних городов. Однако проехать туда сейчас практически невозможно — дороги затоплены, дома окружает лавина из грязи.

К тому же, многие отказываются покидать квартиры, сообщает телеканал "Россия 24". Пострадавших пока нет. В январе на юго-востоке Бразилии также прорвало дамбу, тогда погибли более 240 человек, еще два десятка — до сих пор числятся пропавшими без вести.