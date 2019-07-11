Сергей Степашин: России удалось нанести по терроризму на Ближнем Востоке серьезный удар

О том, чего удалось достигнуть в борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке, в частности, в Сирии — говорили в четверг участники круглого стола. Один из его организаторов — Православное Палестинское общество.

"Удалось, на мой взгляд, в определённой степени неокончательно решить глобальную проблему, не только для Ближнего Востока и для всего мира, — это нанести серьёзный удар по ИГИЛ (запрещена в России) и не только в Сирии, но и в целом в мире. Безусловно, здесь ведущая роль принадлежит тем, кто там боролся с ИГИЛ и на Ближнем Востоке и, в том числе, и в Сирии, но и РФ", — заявил Сергей Степашин,председатель Императорского Православного Палестинского общества.