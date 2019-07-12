Откуда берутся деньги? Московский печатный филиал Гознака празднует 100 лет

В цех Гознака посторонних пускают очень редко. Все-таки речь о производстве российских рублей, на которых держится вся наша экономика. Но по поводу векового юбилея решили поделиться парой секретов. Как защищают банкноты, и почему Гознак сотрудничает и с иностранцами?

Деньги — это только выпускаемый продукт. Именно так считают на Гознаке.Тут производят банкноты — приблизительно 5 миллиардов штук в год. Чеканят монеты — 3,5 миллиарда экземпляров. Также выпускают паспорта — до 40 миллионов штук. Годовой объём производства — почти 50 миллиардов рублей.

Российские рубли печатают на хлопковой бумаге. Подделать банкноты практически невозможно. Существует три степени защиты. Технологический — наносится при помощи специального оборудования. Сюда входят водяные знаки, скрытые изображения и микроперфорация. Также есть полиграфические отличия — фоновые сетки, микропечать, объемные элементы. И третий вид -- это физико-химические элементы — специальные краски, чернила, магнитные метки и не только.

На одном листе печатают сразу 35 банкнот. Продукция проходит тщательный контроль. После этого расфасовывается — по 500 листов, укладывается в специальные контейнеры — в десять рядов. 100 банкнот образуют так называемые корешки, из которых формируются пачки. Затем каждой присваивают специальный QR код. Его регистрируют в Гознаке и отправляют заказчику. То есть, в Банк России.

Фальшивые банкноты в обращении встречаются все реже. В 2018-м выявили менее 40 тысяч поддельных купюр. Чаще всего пытались напечатать 5000 рублей.

Кстати, так называемой утечки мозгов в организации не боятся. Сотрудников привлекают стабильной зарплатой и хорошим социальным пакетом. Но и это не самое важное.

На Гознаке печатают не только банкноты, но и почтовые марки, ценные бумаги и паспорта. И принимают заказы на изготовление ID-документов от компаний из других стран по всему миру.