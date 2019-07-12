Будущее российской музыки: в Сочи определились победители конкурса "Созвездие"

В Сочи завершился всероссийский конкурс молодых музыкантов "Созвездие". Образовательный центр "Сириус" провел его впервые. На каждое место в финале — претендовали сто музыкантов от 11 до 18 лет.

Вот они 17 лучших молодых музыкантов России. Победителей трое. И их выступления звучат на гала-концерте. Жюри необходимо выбрать из них одного обладателя Гран-при. Андрей Тарануха из Севастополя, самый младший участник финала, ему 13 лет.

А это Варвара Петрова, и звук ее гобоя погружает слушателя в сказку. Еще один победитель – Мария Артеева. И ее скрипка затрагивает самые потаённые струны души слушателя.

Финал конкурса – это 18 часов музыки, 34 выступления. Каждый финалист выступил с сольным концертом. Перед теми, с кого берет пример.

На большой пресс-конференции камеры российских каналов и зарубежных. Организаторы конкурса сообщают, будут активно участвовать в карьере финалистов.

Все конкурсанты – воспитанники "Сириуса" из разных городов. Двое финалистов уже знакомы зрителю по конкурсу юных талантов "Синяя Птица", который несколько лет проводит телеканал "Россия".

Даниил Бессонов – тоже участвовал в "Синей Птице". Сегодня – финалист "Созвездия". Он так очаровал слушателей, что получил премию зрительских симпатий.

А главную премию "Созвездия" – Гран-при – получает Мария Артеева. Финалистам дарят все, что связано с музыкальным ростом — инструменты, аксессуары, поездки на мастер-классы и конкурсы. И, конечно, право выступать на известных концертных площадках.

Лауреатов и победителей конкурса стоит запомнить, фамилии этих молодых музыкантов могут зазвучать на российской и мировой сцене.