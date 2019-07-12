Глава Минэкономразвития отправляется в автопробег

В пятницу, 12 июля, министр экономического развития России Максим Орешкин отправляется на форум моногородов, который будет проходить в Тольятти, на российском кроссовере LADA XRAY, за рулем которого он будет находиться сам. При этом сотрудники ГИБДД автомашину сопровождать не будут.

Маршрут главы ведомства пройдет через Владимир, Нижний Новгород, Чебоксары, Казань и Самару. Конечным пунктом станет технопарк "Жигулевская долина" в Тольятти, где пройдет форум.

По пути следования министр намерен пообщаться с предпринимателями, а также подготовить позицию для окончательного принятия решения о выборе между строительством новой платной автотрассы Москва — Казань и полной реконструкцией существующей трассы М7, по которой ему предстоит проделать часть пути.

Эта поездка — не первый автопробег представителей российских властей по дорогам России на отечественном автомобиле. Так, в августе 2010 года занимавший тогда пост премьер-министра Владимир Путин проехал за рулем отечественной автомашины Lada Kalina Sport по автодороге Чита — Хабаровск. Тогда целью поездки Владимира Путина была оценка качества новой трассы и общение с людьми, напоминает ТАСС.