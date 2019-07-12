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12 июля 201901:45 Елизавета Храмцова

Меган Рапино – президент США? Кому и зачем выгодна манипуляция с опросами

Меган Рапино – президент США? Кому и зачем выгодна манипуляция с опросами

Она выпущена как политический авангард, чтобы создать условия для пожилых тяжеловесов. Открытая лесбиянка, которой прочат кресло президента США. Меган Рапино обогнала Трампа по соцопросам. И не стесняется его критиковать. Относиться серьезно?

"Он, вероятно, не навестит Дональда Трампа в Белом доме, но зато может выгнать президента из него", — пишет британская "Гардиан" о новой звезде западной прессы — Меган Рапино.

Играет за американскую сборную по футболу. Стала лучшей на женском чемпионате мира. Однако, прославилась не только успехами на поле, а и резкими политическими высказываниями. Открытая лесбиянка, критик власти, борец за права меньшинств.

Этого, если судить по заголовкам СМИ, достаточно для кресла президента США. В своих выводах журналисты опираются на социологический опрос. В котором 42 процента избирателей заявили, что в 2020 году выбрали бы Рапино. За Трампа — 41 процент. Разница — ничтожна, на уровне погрешности выборки.

Однако, подается чуть ли не как свершившийся факт. Но вот что интересно. Виртуальное голосование провела связанная с демократами аналитическая фирма. Дескать, сравнение рейтингов политика и футболистки сделали "по многочисленным просьбам". Вот только один нюанс этого опроса западная пресса предпочитает не замечать.

В конце отчета мелким шрифтом указано количество участников. Цифра колоссальная. 604 человека. То есть за Рапино на самом деле бы проголосовали — 253 американца. Так что, налицо — манипуляция фактами.

"Я не пойду в чертов Белый дом, если мы выиграем". Примерно так, но используя еще более грубое, неэфирное слово, Меган Рапино ответила Дональду Трампу.

Его возмутило, что главная звезда не только американской команды, но и всего турнира, демонстративно отказывалась петь национальный гимн. "Сексист", "расист", ограниченный человек" — вот лишь немногие эпитеты, которыми футболистка уже давно описывает президента своей страны. Так в США стартовали неофициальные дебаты между республиканцами и демократами.

"Предложение со стороны демократов такой фигуры, которая смогла бы бросить вызов популизму Трампа в его умении разговаривать с массами, в его умении игнорировать традиционные политические нормы и политические традиции — в этом смысле такого рода фигура представляет интерес", — уверен Александр Коньков, директор Центра политического анализа, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ им. Ломоносова.

Там, где Меган Рапино – всегда борьба за все хорошее против всего плохого. Она, например, очень оскорбилась тем, что в один день с финалом чемпионата мира по футболу среди женщин будут проходить заключительные встречи более рейтинговых турниров – Копа Америка и Кубка КОНКАКАФ. А еще вместе со своими подругами по команде подала в суд на национальную федерацию футбола, требуя платить женщинам-атлетам такую же зарплату, как и мужчинам.

"В том смысле, в котором тот или иной вид футбола интересен зрителям, настолько интересен рекламодателям, в той степени его и развивают. Тот есть, я не думаю, что ФИФА сознательно зажимает женский футбол. Нет такого, что в каком-нибудь условном подводном хоккее у игроков миллионные зарплаты, но при этом их никто не смотрит. То есть все взаимосвязано", — считает Антон Бабошин, спортивный журналист.

Принцип не смешивать спорт и политику – не про Рапино. Она стала первым белым атлетом, кто поддержал демарш Колина Каперника – игрока НФЛ, который преклонял колено во время исполнения национального гимна в знак того, что в Америке нарушаются права меньшинств. Футболистка так и сказала: "я не буду притворяться, что горжусь флагом страны, которая притесняет чернокожих и других цветных". Как и Каперник, Рапино сознательно бьет по болевой точке Дональда Трампа, для которого неуважение к американским символам – страшное преступление.

"Они руководствуются не логикой, а эмоциями. И не понимают, что это по ним же и ударит, потому что плевать на американские символы им не позволит", — полагает Михаил Синельников-Оришак, политолог, публицист.

В результатах опроса, который рисует Рапино более популярной персоной, чем Трамп, эксперты видят всего лишь один из элементов предвыборного шоу демократов. Против действующего президента они выдвигают людей, мягко говоря, пожилых – Сандерсу в год выборов будет 78, Джо Байдену – 77. И люди вроде новой поп-звезды американской политики, конгруссвумен Оказио-Кортес или той же Меган Рапино – просто отрабатывают молодежную повестку.

"Она выпущена как политический авангард, чтобы создать условия для пожилых тяжеловесов, а они смогли составить конкуренцию Дональду Трампу. Для Сандерса ли, Байдена или кого-то другого, кто наберет определенный вес к моменту выборов со стороны демократов", — уверен Евгений Бень, политолог, международный эксперт

Заметно и то, что работают демократы по тем же лекалам, что и 4 года назад. Тогда было проще назвать суперзвезду, которая не поддерживала Хиллари Клинтон. Голосовать за демократов призывали все: от Бейонсе и Джей Зи до Стиви Уандера, от Брюса Спрингстина до Леброна Джеймса. Напоминать, насколько успешной оказалась такая стратегия – будет лишним.

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