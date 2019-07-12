Пожар на ТЭЦ-27 в Мытищах ликвидирован полностью

В соответствии с размещенной на сайте Главного управления МЧС России по Московской области информацией, крупный пожар (ФОТО), вспыхнувший накануне на ТЭЦ-27 в Мытищах, полностью ликвидирован в 01:37 пятницы, 12 июля.

По первоначальной информации, в деревне Челобитьево в Мытищах возник пожар на станции высокого давления, расположенной на территории ТЭЦ, позже Министерство энергетики РФ сообщило, что загорелась цистерна с маслом. По уточненной информации, загорелся примыкающий к ТЭЦ участок газопровода, напоминает "Интерфакс".

В начале пожара огненный факел достигал 50 метров в высоту, его удалось сбить. По предварительным данным, ЧП носило технологический характер, ему предшествовал хлопок на газопроводе.

В общей сложности огнем было охвачено 1,4 тысячи квадратных метров. При пожаре погибла женщина, пострадали 13 человек, один из которых был госпитализирован.

По факту пожара возбуждено уголовное дело о нарушении требований обеспечения безопасности и защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, сообщает ТАСС.

ТЭЦ-27, ранее носившая название "Северная ТЭЦ", обеспечивает электроэнергией и теплом часть жителей Северного и Северо-Восточного округов Москвы, а также Мытищ. В качестве топлива на энергообъекте используется природный газ. ТЭЦ начали строить в 1987 году, это самая новая электростанция, снабжающая электричеством Москву.