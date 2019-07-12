Россиянин угодил в уругвайскую тюрьму

По обвинению в сокрытии информации о побеге итальянского наркобарона Рокко Морабито гражданин России отправлен на 90 дней в предварительное заключение. Еще двое россиян – задержанные в минувшую среду мужчина и женщина — остались на свободе, но расследование в отношении них продолжается.

Как сообщила пресс-секретарь посольства России в Монтевидео Василиса Фофанова, задержанные уже несколько лет живут в Уругвае с видом на жительство, передает РИА Новости.

Самый разыскиваемый член итальянской мафиозной организации "Ндрангета" Рокко Морабито скрывался от правосудия более 20 лет и был задержан в Уругвае в 2017 году. С тех пор он ждал экстрадиции в Италию, но в конце июня текущего года совершил побег.

Рокко Морабито разыскивался Интерполом по обвинению в наркотрафике в особо крупных размерах. В течение 13 лет он проживал в Уругвае по поддельному паспорту гражданина Бразилии. Полиции удалось выйти на его след лишь после того как мафиозо неосторожно написал дочери письмо, использовав свое настоящее имя.