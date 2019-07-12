Лондонский суд арестовал активы Бориса Минца

Высокий суд Лондона запретил бизнесмену Борису Минцу и его сыновьям отчуждать имущество по всему миру, на сумму более 570 миллионов долларов. То есть, фактически арестовал эти средства и предотвратил возможную попытку скрыть активы.

В случае нарушения предписания ответчикам может грозить даже уголовное преследование. Такой меры добились банк "Траст", созданный на его базе Банк непрофильных активов, еще один истец банк "Открытие".

В конце июня был подан иск о взыскании с Минца семисот миллионов долларов, напоминает телеканал "Россия 24". Его подозревают в попытке погасить займы неликвидными средствами, из-за чего кредитные учреждения потерпели убытки.