В офис Владимира Зеленского пришли с обысками

В офисе Владимира Зеленского проходят обыски. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах. Сотрудники Государственного бюро расследований изучают документы, связанные с планированием военных операций во времена правления экс-президента Петра Порошенко.

Одновременно с этим допрашиваются люди, которые следили за уровнем секретности в офисе, отмечает телеканал "Россия 24". По данным журналистов, ГБР интересует, кто и что говорил во время заседаний, как и кому отдавались приказы и кто подписывал секретные документы.

Не исключено, что все эти действия связаны с недавним предложением Владимира Зеленского люстрировать Петра Порошенко и всех высших должных лиц, которые работали при нем с 2014 года.