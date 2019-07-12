Кирилл Вышинский может выйти из тюрьмы

Кириллу Вышинскому могут изменить меру пресечения. С таким заявлением выступили его адвокаты. По мнению защиты, решение может быть принято в понедельник 15 июля. Кроме того, у журналиста есть шанс выйти на свободу 22 числа. В этот день как раз истекает срок его содержания под стражей.

Главу портала РИА Новости Украина задержали в мае прошлого года по подозрению в госизмене, напоминает телеканал "Россия 24". После этого срок ареста несколько раз продлевали. На одном из заседаний Вышинский попросил защиты у Москвы и заявил, что готов отказаться от украинского гражданства. Несколько сотен журналистов подписали обращение с призывом — освободить коллегу и защитить свободу слова на Украине.