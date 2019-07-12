Трамп озаботился "пятым пунктом" в паспортах американцев

Накануне американский президент подписал указ, который позволит его администрации собрать информацию о гражданстве всех проживающих в США людей – не прибегая к переписи населения в следующем году.

Ранее Верховный суд Соединенных Штатов заблокировал инициативу Трампа добавить графу "гражданство" в перепись. Критики посчитали, что миллионы людей откажутся её проходить – из-за страха признаться в том, что у них нет американского гражданства. Тогда Трамп заявил, что соберёт нужную ему информацию через министерство торговли, у которого есть доступ к различным административным записям.

Также глава Белого дома распорядился создать межведомственную рабочую группу, которая поможет установить гражданство ста процентов населения США, сообщает телеканал "Россия 24".