12 июля 201907:46
Наводнения в Китае унесли жизни десятков людей
В южных районах Китая в результате вызванных проливными дождями наводнений погиб 61 человек, спасены более 4 тысяч жителей региона.
По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям КНР, из подвергшихся удару стихии районов эвакуированы более 350 тысяч человек. Наводнениями разрушено 9,3 тысячи домов, на площади 370 тысяч гектаров пострадал урожай. Ущерб от стихийного бедствия составляет почти 2 миллиарда долларов.
Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни в южных и юго-восточных районах Китая ожидаются новые ливни и штормовой ветер, передает "Интерфакс".
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