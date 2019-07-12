Дождь не вечен: врачи дали рецепт от хандры в непогоду

Синоптики обещают москвичам дождливую погоду до конца недели. Чтобы избежать плохого настроения, психотерапевты советуют купить яркий плащ и красивый зонт, насладиться яркими молниями, заняться вещами, на которые не хватает времени в хорошую погоду и вспомнить, что дождь не вечен.

Всю неделю в Москве стоит пасмурная и дождливая погода. Температура не превышает 20 градусов, синоптики обещают потепление лишь на следующей неделе.

Психотерапевт Константин Ольховой рассказал РИА Новости, что для того, чтобы не поддаваться грусти во время дождя, стоит посмотреть на него под другим углом.

По словам психолога, нужно подумать о том, что дождь не вечен, и он когда-нибудь закончится. Увидеть дождливой погоде положительные моменты: например то, что дождь прибивает пыль, что громко гремит гром и ярко сверкает молния – это может быть весело.

А если из-за дождя пришлось изменить свои планы и остаться дома, то можно заняться теми хобби, на которые всегда не хватает времени при хорошей погоде.

Если нет возможности остаться дома, то для поднятия настроения можно купить красивый зонт и плащ-дождевик, советует заведующий отделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации психиатрической клинической больницы №1 имени Алексеева Никита Чернов.

Существует множество способов поднять себе настроение. Например, можно почитать книгу, сходить на выставку, приготовить вместе с семьей вкусный ужин, встретиться с друзьями. "Человек может сам создать внутреннюю атмосферу — занимайтесь тем, чем нравится", — советует врач.

Также для поднятия настроения можно сменить обстановку. Даже если нет возможности взять полноценный отпуск, то можно уехать на выходные в ближайший город, чтобы восполнить внутренние ресурсы.