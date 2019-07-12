Дождь не вечен: врачи дали рецепт от хандры в непогоду
Синоптики обещают москвичам дождливую погоду до конца недели. Чтобы избежать плохого настроения, психотерапевты советуют купить яркий плащ и красивый зонт, насладиться яркими молниями, заняться вещами, на которые не хватает времени в хорошую погоду и вспомнить, что дождь не вечен.
Всю неделю в Москве стоит пасмурная и дождливая погода. Температура не превышает 20 градусов, синоптики обещают потепление лишь на следующей неделе.
Психотерапевт Константин Ольховой рассказал РИА Новости, что для того, чтобы не поддаваться грусти во время дождя, стоит посмотреть на него под другим углом.
По словам психолога, нужно подумать о том, что дождь не вечен, и он когда-нибудь закончится. Увидеть дождливой погоде положительные моменты: например то, что дождь прибивает пыль, что громко гремит гром и ярко сверкает молния – это может быть весело.
А если из-за дождя пришлось изменить свои планы и остаться дома, то можно заняться теми хобби, на которые всегда не хватает времени при хорошей погоде.
Если нет возможности остаться дома, то для поднятия настроения можно купить красивый зонт и плащ-дождевик, советует заведующий отделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации психиатрической клинической больницы №1 имени Алексеева Никита Чернов.
Существует множество способов поднять себе настроение. Например, можно почитать книгу, сходить на выставку, приготовить вместе с семьей вкусный ужин, встретиться с друзьями. "Человек может сам создать внутреннюю атмосферу — занимайтесь тем, чем нравится", — советует врач.
Также для поднятия настроения можно сменить обстановку. Даже если нет возможности взять полноценный отпуск, то можно уехать на выходные в ближайший город, чтобы восполнить внутренние ресурсы.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Зеленский позвонил Путину по телефону
- Двое россиян погибли в Греции из-за шторма
- Губернатора Севастополя отправили в отставку
- Иран пытался остановить британское судно
- Порошенко прогнали с митинга в Закарпатье
Самое читаемое
-
Отбывающий наказание в "Черном дельфине" маньяк-педофил просится на свободу
- "Мне придется с этим жить": Меркель прокомментировала свои приступы
- Как в 2014 году: ситуация в Донбассе вновь стала критической
- Возлюбленный стюардессы ранее пытался ее убить
- Дисквалифицированный чемпион мира спас гея-молодожена, упавшего с надувного лебедя
Телеканал "Россия"
-
Жигунов объяснил, почему после Заворотнюк вернулся к первой жене
- "Соскочить непросто": Диана Арбенина впервые раскрыла тайны прошлого
- "Сиделка". Смотрите захватывающий сериал! С понедельника в 21.00
- Молодой муж бросил певицу Лолиту
Вести.Экономика
-
Рубль перешел в наступление. Доллар опустился к минимумам июля
- Boeing может стать причиной краха мировых фондовых рынков
- Трамп поручил девальвировать доллар
- Топ-10 стран с самыми низкими темпами роста населения с 1950 года
- Глава ФРС не собирается уходить в отставку под давлением Трампа
Вести.Hi-tech
-
Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
- Samsung Galaxy Note10: официальные фото
- Вирус "Агент Смит" подменяет WhatsApp и другие приложения
- Huawei пытается скупать российские технологии
- IBM патентует смарт-часы, превращающиеся в планшет
Авто.Вести.Ru
-
Дешевле некуда: бэушные спорткары по цене "Лады Гранты"
- ТОП-3: самые дорогие платные автодороги в России
- Котлы дегтя: знаменитые машины, подпорченные плохими моторами
- Назад в СССР: средний срок владения автомобилем в стране продолжает расти
- Тест-драйв "заряженного" Jeep Grand Cherokee Trackhawk (+видео)
Недвижимость
-
Что будет с российским спросом на недвижимость в Грузии
- Чиновник продал дом вместе с людьми
- Россияне назвали лучшие страны для фриланса
- ИКЕА придумала шрифт из диванов
- Получить наследство стало проще
- Какое отопление выбрать для дачи
Вести.Медицина
-
Как популярный антидепрессант перестраивает мозг
- Названы самые опасные для здоровья россиян профессии
- У любителей сладких напитков чаще развивается рак
- Пищевую аллергию будут лечить микробами
- Хроническое одиночество: что это такое, почему возникает и как справиться
Вести в 20.00
-
Люстрация для Порошенко
- Данные покупателей Ozon утекли к хакерам
- На греческих Халкидиках погибли россияне
Вести-Москва
-
Факел в Мытищах: пожар перекинулся на общежитие, погиб один человек
- Инвесторы получат льготы за создание рабочих мест на окраинах Москвы
- Антисанитария, вонь и шум: скандальный хостел проверит Роспотребнадзор
- В столице прошла репетиция парада трамваев
- Шанс жить без приступов: мальчику с редкой опухолью нужна помощь
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Ученые: мозг убийц заметно отличается от мозга других людей
- Ученые рассказали, как похудеть при помощи кофе
- 6 простых способов улучшить память и работу мозга
- Как узнать, что вам изменяют
- Найдена связь между типом фигуры женщины и ее болезнями
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Вспоминая Елену Образцову...
- О роли случая в судьбе Элвиса Пресли
- Интервью с Ингеборгой Дапкунайте
- Объявлены новые объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО
Москва 24
-
Девочке из Ингушетии придется ампутировать правую кисть
- "Не полезно и неправильно": депутат – о возврате алкоэнергетиков на прилавки
- Пролет мимо Грузии: как вернуть деньги за билет и куда ехать отдыхать
- Как продолжать тренироваться, если уехал на дачу: советы от фитнес-эксперта
- Полиция приглашает на службу супергеройским роликом