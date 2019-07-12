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12 июля 201908:22

Российские волейболисты вышли в полуфинал Лиги наций, обыграв Францию

volleyball.world

В матче группового этапа финального турнира волейбольной Лиги наций сборная России на паркете арены "Кредит Юнион Ван" в Чикаго разгромила команду Франции со счетом 3:0 (25:16, 25:23, 25:17).

У победителей встречи самыми результативными стали Ильяс Куркаев (11 очков), Дмитрий Волков (10), Иван Яковлев (10) и Виктор Полетаев (10), а у проигравших больше всех набрали Жан Патри (13) и Тибо Россар (11).

В заключительном матче группового этапа россияне, гарантировавшие себе участие в полуфинале турнира, в субботу, 13 июля разыграют с американцами первое место в группе.

Напомним, мужская сборная России является действующим победителем Лиги наций.

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