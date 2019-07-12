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12 июля 201909:15 Николай Палаев

Запретный пляж: выход к Волге внезапно стал платным

Global Look Press

Пляжный скандал разгорается в Саратовской области. Жители Вольского района пожаловались, что выход к Волге для них внезапно стал платным. При этом ничего нового за сто рублей с человека они не получили. За что же платят и кто стоит во главе пляжного предприятия?

С журналистом местного Вольского издания здесь теперь разговаривают только на повышенных тонах. Именно он к небольшому пляжу в Саратовской области привлек внимание сначала всего региона, а затем и всей страны. Первым делом Василий Лопуга показывает аккуратно присыпанные песком кирпичи, которыми завалили берег Волги.

Василий предполагает, что здесь собираются строить пристань, не имея на то разрешений. Так это или нет, проверит природоохранная прокуратура — планирует приехать сюда с инспекцией уже на следующей неделе. Впрочем, работы здесь хватит и для представителей других правоохранительных органов, уверен Василий Лопуга. И его, и других местных жителей в первую очередь волнует, на каком основании здесь ограничили проход к общественному водоему. Вот кадры, снятые несколько дней назад. Отдыхающие смогли попасть сюда только за деньги: сто рублей с человека. Никаких чеков и квитанций.

"Мы пришли, говорим, давайте мы отдадим, сколько вам надо денег. Нам сказали — 100 рублей. Мы отдали и вот тут на пляже".

В итоге, за что именно заплатила, женщина так и не поняла. По словам арендатора Алексея Порецкова плату берут якобы исключительно за уборку территории, за пользование мангалами, столиками и душем.

"За оказание услуг в виде бани, в виде беседок, в виде душевой кабины, холодильников, розеток и так далее. Буквально, формально, причем, это добровольно", — говорит арендатор земли Алексей Порецков.

Но даже если все эти услуги не нужны, заплатить все равно придется. Фактически — за вход на пляж. Ограничений не делают даже для детей. "Вас сюда пускают? — Да. — Бесплатно? — Нет".

Пляжный скандал Василий Лопуга напрямую связывает с отцом арендатора Алексея Порецкова — местным депутатом Анатолием Порецким, который в поле зрения правоохранительных органов и журналистов ранее уже попадал. Несколько лет назад он выкупил участок площадью почти 900 квадратных метров и бывшую прачечную на территории детской больницы. Сумма сделки составила чуть более 600 тысяч рублей. В законности аукциона усомнилась прокуратура. После тщательных проверок имущество вернули муниципалитету.

Что касается пляжа, то депутат Анатолий Порецкий формально к нему отношения не имеет, всем якобы заправляет его сын. Точки над “i” должна расставить масштабная проверка, которая грядет здесь со дня на день.

"Документацию всю будут смотреть. Приедет специалист из Вольской администрации", — сказала и.о. главы Терсинского МО Вольского района Елена Петухова.

По словам журналиста Василия Лопуга, в администрации Вольского района сказали, что работу предпринимателя, скорее всего, приостановят. Независимо от этого, правоохранительным органам еще предстоит разобраться, законно ли вообще взималась плата за попытку попасть на пляж.

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