Запретный пляж: выход к Волге внезапно стал платным
Пляжный скандал разгорается в Саратовской области. Жители Вольского района пожаловались, что выход к Волге для них внезапно стал платным. При этом ничего нового за сто рублей с человека они не получили. За что же платят и кто стоит во главе пляжного предприятия?
С журналистом местного Вольского издания здесь теперь разговаривают только на повышенных тонах. Именно он к небольшому пляжу в Саратовской области привлек внимание сначала всего региона, а затем и всей страны. Первым делом Василий Лопуга показывает аккуратно присыпанные песком кирпичи, которыми завалили берег Волги.
Василий предполагает, что здесь собираются строить пристань, не имея на то разрешений. Так это или нет, проверит природоохранная прокуратура — планирует приехать сюда с инспекцией уже на следующей неделе. Впрочем, работы здесь хватит и для представителей других правоохранительных органов, уверен Василий Лопуга. И его, и других местных жителей в первую очередь волнует, на каком основании здесь ограничили проход к общественному водоему. Вот кадры, снятые несколько дней назад. Отдыхающие смогли попасть сюда только за деньги: сто рублей с человека. Никаких чеков и квитанций.
"Мы пришли, говорим, давайте мы отдадим, сколько вам надо денег. Нам сказали — 100 рублей. Мы отдали и вот тут на пляже".
В итоге, за что именно заплатила, женщина так и не поняла. По словам арендатора Алексея Порецкова плату берут якобы исключительно за уборку территории, за пользование мангалами, столиками и душем.
"За оказание услуг в виде бани, в виде беседок, в виде душевой кабины, холодильников, розеток и так далее. Буквально, формально, причем, это добровольно", — говорит арендатор земли Алексей Порецков.
Но даже если все эти услуги не нужны, заплатить все равно придется. Фактически — за вход на пляж. Ограничений не делают даже для детей. "Вас сюда пускают? — Да. — Бесплатно? — Нет".
Пляжный скандал Василий Лопуга напрямую связывает с отцом арендатора Алексея Порецкова — местным депутатом Анатолием Порецким, который в поле зрения правоохранительных органов и журналистов ранее уже попадал. Несколько лет назад он выкупил участок площадью почти 900 квадратных метров и бывшую прачечную на территории детской больницы. Сумма сделки составила чуть более 600 тысяч рублей. В законности аукциона усомнилась прокуратура. После тщательных проверок имущество вернули муниципалитету.
Что касается пляжа, то депутат Анатолий Порецкий формально к нему отношения не имеет, всем якобы заправляет его сын. Точки над “i” должна расставить масштабная проверка, которая грядет здесь со дня на день.
"Документацию всю будут смотреть. Приедет специалист из Вольской администрации", — сказала и.о. главы Терсинского МО Вольского района Елена Петухова.
По словам журналиста Василия Лопуга, в администрации Вольского района сказали, что работу предпринимателя, скорее всего, приостановят. Независимо от этого, правоохранительным органам еще предстоит разобраться, законно ли вообще взималась плата за попытку попасть на пляж.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Зеленский позвонил Путину по телефону
- Двое россиян погибли в Греции из-за шторма
- Губернатора Севастополя отправили в отставку
- Иран пытался остановить британское судно
- Порошенко прогнали с митинга в Закарпатье
Самое читаемое
-
Отбывающий наказание в "Черном дельфине" маньяк-педофил просится на свободу
- "Мне придется с этим жить": Меркель прокомментировала свои приступы
- Как в 2014 году: ситуация в Донбассе вновь стала критической
- Возлюбленный стюардессы ранее пытался ее убить
- Дисквалифицированный чемпион мира спас гея-молодожена, упавшего с надувного лебедя
Телеканал "Россия"
-
Жигунов объяснил, почему после Заворотнюк вернулся к первой жене
- "Соскочить непросто": Диана Арбенина впервые раскрыла тайны прошлого
- "Сиделка". Смотрите захватывающий сериал! С понедельника в 21.00
- Молодой муж бросил певицу Лолиту
Вести.Экономика
-
Почему эйфория вокруг emerging markets будет недолгой
- Как Эрдоган повлияет на ЦБ Турции?
- США и Великобритания планируют увеличить военно-морское присутствие вблизи Ирана
- ЦБ объяснил возобновление роста внешнего госдолга России
- Топ-12 экономических вузов России по уровню зарплат выпускников
Вести.Hi-tech
-
Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
- Samsung Galaxy Note10: официальные фото
- Вирус "Агент Смит" подменяет WhatsApp и другие приложения
- Huawei пытается скупать российские технологии
- IBM патентует смарт-часы, превращающиеся в планшет
Авто.Вести.Ru
-
Дешевле некуда: бэушные спорткары по цене "Лады Гранты"
- ТОП-3: самые дорогие платные автодороги в России
- Котлы дегтя: знаменитые машины, подпорченные плохими моторами
- Назад в СССР: средний срок владения автомобилем в стране продолжает расти
- Тест-драйв "заряженного" Jeep Grand Cherokee Trackhawk (+видео)
Недвижимость
-
Что будет с российским спросом на недвижимость в Грузии
- Чиновник продал дом вместе с людьми
- Россияне назвали лучшие страны для фриланса
- ИКЕА придумала шрифт из диванов
- Получить наследство стало проще
- Какое отопление выбрать для дачи
Вести.Медицина
-
Как популярный антидепрессант перестраивает мозг
- Названы самые опасные для здоровья россиян профессии
- У любителей сладких напитков чаще развивается рак
- Пищевую аллергию будут лечить микробами
- Хроническое одиночество: что это такое, почему возникает и как справиться
Вести в 20.00
-
Люстрация для Порошенко
- Данные покупателей Ozon утекли к хакерам
- На греческих Халкидиках погибли россияне
Вести-Москва
-
Факел в Мытищах: пожар перекинулся на общежитие, погиб один человек
- Инвесторы получат льготы за создание рабочих мест на окраинах Москвы
- Антисанитария, вонь и шум: скандальный хостел проверит Роспотребнадзор
- В столице прошла репетиция парада трамваев
- Шанс жить без приступов: мальчику с редкой опухолью нужна помощь
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Ученые: мозг убийц заметно отличается от мозга других людей
- Ученые рассказали, как похудеть при помощи кофе
- 6 простых способов улучшить память и работу мозга
- Как узнать, что вам изменяют
- Найдена связь между типом фигуры женщины и ее болезнями
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Вспоминая Елену Образцову...
- О роли случая в судьбе Элвиса Пресли
- Интервью с Ингеборгой Дапкунайте
- Объявлены новые объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО
Москва 24
-
Девочке из Ингушетии придется ампутировать правую кисть
- "Не полезно и неправильно": депутат – о возврате алкоэнергетиков на прилавки
- Пролет мимо Грузии: как вернуть деньги за билет и куда ехать отдыхать
- Как продолжать тренироваться, если уехал на дачу: советы от фитнес-эксперта
- Полиция приглашает на службу супергеройским роликом