В Тюмени осудили банду, которая 20 лет похищала крупных бизнесменов

Это дело войдёт в историю криминальной России, заявили в прокуратуре. Им удавалось 20 лет скрываться от правосудия, так как каждое новое похищение было продумано и спланировано. В Ленинском районном суде Тюмени сегодня вынесли приговор банде похитителей бизнесменов. Главарь банды Леонтьев приговорен к 16 годам колонии строгого режима. После отбытия наказания он будет ограничен в свободе передвижения в течение года.

Как сообщает ГТРК "Регион-Тюмень", группировка "работала" в регионе почти 20 лет. Похищали крупных бизнесменов ради выкупа. Действовали изощренным методом — после получения денег, преступники инсценировали убийство. Каждая следующая жертва похищения должна была якобы убить предыдущего похищенного. Таким образом участники банды держали своих заложников в страхе и добивались молчания.

Главарь банды Леонтьев полностью признал вину и даже раскаялся, что послужило смягчающим обстоятельством. Но, ни о каких поблажках речи не идёт, суд выносит приговор по совокупности всех совершенных преступлений — похищения, убийства, вымогательство и кражи со взломом. Кроме того, удовлетворен иск потерпевших о возмещении материального и морального ущерба. Это сумма, превышающая 3 миллиона рублей. Если ни одна из сторон дела не подаст апелляцию. приговор вступит в силу через 10 дней.







