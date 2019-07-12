"Рома" заплатила 23,5 млн евро за переход голкипера "Бетиса"

Испанский голкипер севильского "Бетиса" Пау Лопес продолжит карьеру в итальянской серии А, 24-летний вратарь подписал соглашение со столичной "Ромой", рассчитанное на пять лет – до июня 2024 года.

Подробности трансфера не разглашаются. По данным transfermarkt.de, испанский клуб выручил на продаже футболиста порядка 23,5 миллиона евро.

Лопес – воспитанник "Эспаньола", в 2016 году на правах аренды выступал за "Тоттенхэм", а летом 2018 года стал игроком "Бетиса", в составе которого в прошлом сезоне принял участие в 35 играх во всех турнирах, пропустил 49 мячей, заработал четыре желтых карточки и в десяти матчах отстоял на ноль.