"Рома" заплатила 23,5 млн евро за переход голкипера "Бетиса"

Испанский голкипер севильского "Бетиса" Пау Лопес продолжит карьеру в итальянской серии А, 24-летний вратарь подписал соглашение со столичной "Ромой", рассчитанное на пять лет – до июня 2024 года.

Подробности трансфера не разглашаются. По данным transfermarkt.de, испанский клуб выручил на продаже футболиста порядка 23,5 миллиона евро.

