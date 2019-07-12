В Палате представителей американского конгресса одобрена поправка к проекту оборонного бюджета США на 2020 год. Она предусматривает введение санкций против российского государственного долга. Автор инициативы — демократ Брэдли Шерман.

Санкции не позволит гражданам США инвестировать в российские гособлигации. РИА Новости сообщает, что поправка предусматривает механизм снятия этих санкций, если американская администрация придет к выводу, что Россия не вмешивалась в американские выборы по крайней мере в ходе одного избирательного цикла.

Проект американского оборонного бюджета пока не одобрен ни палатой представителей, ни сенатом. Но до начала финансового 2020 года остается немного. В США новый финансовый год начнется с 1 сентября 2019 года.

Введение санкций против России предусматривает внесенный в конгресс 3 апреля обновленный проект "Защита выборов от угроз путем принятия закона о красных линиях". Кроме воздействия на госдолг России документ предусматривает ограничения банковского, энергетического и оборонного секторов России.

Демпартия США обвинила в проигрыше своего кандидата Хиллари Клинтон на президентских выборах в 2016 году даже не победивших республиканцев и победителя Дональда Трампа, а некое таинственного "российское вмешательство". Трампа обвинили в сговоре с Кремлем, а Москву – во вмешательстве в выборы.

Спецрасследование прокурора Роберта Мюллера связей Трампа с Россией не выявило. Кремль неоднократно называл все эти обвинения частью американской внутриполитической борьбы, указывая на полную абсурдность выдвигаемых обвинений.