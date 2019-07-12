Известного американского певца обвиняют в сексуальном насилии

В четверг вечером в Чикаго был арестован известный американский исполнитель Ар Келли по ряду новых обвинений, включая уклонение от правосудия и детскую порнографию, сообщает New York Times.

По словам помощника окружного прокурора в штате Иллинойс Джозефа Фитцпатрика, обвинение содержит 13 пунктов.

В мае прокуратура выдвинула 11 новых обвинений в преступлениях сексуального характера против Келли. В июне в суде исполнитель заявил о своей невиновности.

Всего против него ранее было выдвинуто уже 21 обвинение в сексуальном насилии.