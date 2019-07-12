Путь на волю: вторая группа косаток из "китовой тюрьмы" прибыла в Хабаровск

В Хабаровск доставили еще трех косаток из приморской "китовой тюрьмы". Всю дорогу животных сопровождали ученые, ветеринары и опытные тренеры.

"Животные хорошо перенесли дорогу, сейчас они спокойны. Общаются между собой", — рассказал "Интерфаксу" руководитель Хабаровского филиала ВНИРО Николай Колпаков. Хорошее самочувствие у животных подтвердил и ветеринарный врач Иван Белокобыльский.

После отдыха животных перегрузят на речные суда и отправят в Николаевск-на-Амуре, а оттуда – к месту выпуска на побережье Охотского моря.

Первая группа из "китовой тюрьмы" — две косатки и шесть белух – были выпущены на свободу 27 июня.

О "китовой тюрьме" в Приморье стало известно в 2018 году после сообщений Greenpeace о подготовке незаконной продажи краснокнижных косаток из России в Китай. Оказалось, что с 2018 года в бухте Средней содержались 90 белух и 11 косаток. Полностью "китовая тюрьма" должна прекратить свое существование в октябре.