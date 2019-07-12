Алжирские футбольные болельщики устроили погром в центре Парижа

В четвертьфинале Кубка африканских наций сборная Алжира обыграла в серии пенальти команду Кот-д'Ивуара. Алжирские болельщики, празднуя выход сборной в полуфинал турнира, устроили беспорядки в центре Парижа.

Футбольные фанаты, собравшиеся на Елисейских полях, в ходе празднования разграбили несколько магазинов, торгующих мотоциклами. В погроме приняли участие несколько тысяч человек, которые встретили камнями, прибывших на место происшествия полицейских.

Сотрудники правоохранительных органов не смогли пресечь разграбление магазинов, а усмирить толпу получилось только при помощи слезоточивого газа.

Напомним, в полуфинале кубка африканских наций Алжир сыграет с Нигерией, в другом матче 1/2 финала встретятся Сенегал и Тунис. Оба матча состоятся в воскресенье, 14 июля.