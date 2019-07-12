В Волгограде погибла судья

В центре Волгограда найдено тело федерального судьи Волжского городского суда Волгоградской области Татьяны Секериной. Следователи проводят проверку по данному факту, передает ТАСС.

По словам пресс-секретаря Волгоградского областного суда Александра Тюменцева, обнаружили погибшую на земле после падения возле высотного здания. Других подробностей в правоохранительных органах не сообщили.