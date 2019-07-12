Десять человек погибли в перевернувшемся в реке УАЗе

В Тыве при пересечении вброд реки Шуй перевернулся микроавтобус УАЗ. В ней было десять человек, в том числе шестеро несовершеннолетних. Все они утонули.

Трагедия произошла в Бай-Тайгинском районе, сообщает ТАСС. Все обстоятельства произошедшего на месте установит следственно-оперативная группа.

В затонувшем в реке УАЗе две семьи ехали на отдых к целебному источнику.