Вспышка кишечной инфекции в интернате: более двухсот человек пострадали

21 пациент в психоневрологическом интернате поселка Эльбан находится в состоянии средней тяжести. В амурской больнице 10 июля произошла вспышка кишечной инфекции. Из проживающих в интернате 456 человек 215 заразились кишечной инфекцией. Состояние заболевших быстро ухудшалось из-за несвоевременного обращение сотрудников к врачам.

В интернате продолжается обследование заболевших. За ними ведется медицинское наблюдение, сообщает РИА Новости. По предварительным данным, в интернате были нарушены технологии приготовления пищи и нарушены санитарно-эпидемиологические режимы на пищеблоке, отметил министр здравоохранения Хабаровского края Александр Витько.

В анализах у 20% заболевших выявлена сальмонелла. Полный бактериологический анализ будет готов через 5 дней, тогда же станет ясна и причина отравления. Следователи Следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю возбудили уголовно дело по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса России ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей").