Мать покусала свою 8-летнюю дочь, ребенок госпитализирован

В Санкт-Петербурге в больницу попала 8-летняя девочка со следами укусов на теле. По словам ребенка, ее искусала собственная мать. Следователи проводят проверку по данному факту и устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщили ТАСС в управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее громкую огласку получила история 7-летней жительницы Ингушетии. Аиша попала в больницу с переломом руки и многочисленными следами ран, укусов и ожогов на теле. Следствие подозревает, что над ребенком издевалась ее родная тетя, у которой девочка жила последнее время. Женщина арестована, а пострадавшая малышка перевезена на лечение в Москву. Врачи предпринимают все усилия, чтобы спасти девочке руку.