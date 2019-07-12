Экс-форвард "Арсенала" и "МанЮнайтед" ван Перси станет экспертом на телевидении

Бывший нападающий английских "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед", а также сборной Голландии Робин ван Перси, завершивший в мае карьеру футболиста, станет экспертом британского спортивного телеканала BT Sport.

Как сообщает The Daily Mirror, 36-летний голландец в ближайшее время подпишет контракт с телеканалом, рассчитанный на один год. Вместе с Ван Перси на BT Sport будут работать бывшие футболисты "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд и Оуэн Харгривз.

Напомним, летом 2004 года Робин за 4,5 миллиона евро перешел из "Фейеноорда" в лондонский "Арсенал", откуда в 2012-м перебрался в "Манчестер Юнайтед" за 30 миллионов евро.

Ван Перси принял участие в 280 играх, забил 144 мяча и отдал 65 результативных передач в английской премьер-лиге. Также на его счету 102 матча и 50 голов за сборную Голландии.