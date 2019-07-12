Автоматика отключила четвертый блок Белоярской АЭС

На Белоярской АЭС сработала система защиты электрического генератора. Четвертый энергоблок станции отключен от сети. Снижение мощности блока прошло по штатному алгоритму, отклонений от безопасной эксплуатации не отмечалось.

Это инцидент нулевого уровня по международной шкале INES, поскольку отсутствует значимость с точки зрения безопасности, сообщает "Интерфакс".

Выработка энергии на четвертом энергоблоке возобновится только после установления и устранения причин отключения электрического генератора. Третий энергоблок станции работает в обычном режиме.

Белоярская АЭС введена в эксплуатацию в апреле 1964 года. Первые энергоблоки с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 были остановлены в связи с выработкой ресурса. Сейчас используются только блоки с реакторами на быстрых нейтронах. Третий энергоблок БН-600 работает с 1980 года, а четвертый блок станции с реактором БН-800 начал работать в 2015 году.