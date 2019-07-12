Названы самые опасные и безопасные профессии

Во ВНИИ труда назвали сферы деятельности, в которых происходит меньше всего производственных травм.

На первых местах по безопасности оказались профессии, связанные с информацией и связью, гостиничным бизнесом, общественным питанием, финансовой и страховой сферой, культурой и спортом, наукой, досугом развлечениями, сообщает издание News.ru.

Наибольшее число травм фиксируется на обрабатывающих производствах, а также в таких сферах как транспортировка, хранение, здравоохранение, социальные услуги. Также в лидерах по травматизму оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, строительство, сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и добыча полезных ископаемых.

Как пояснили во ВНИИ труда, причиной большинства несчастных случаев на производстве являются человеческий фактор и низкая культура безопасного труда.