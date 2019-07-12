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Обмен санкциями 13 минут назад
Первыми от санкций против российского госдолга пострадают американцы
В первую очередь новые санкции США против российского госдолга ударят по американским инвесторам, считает глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко. Именно они являются крупными держателями российских ценных бумаг. Это не самый желаемый результат, отметил Родзянко.
Новость о возможных санкциях к России непосредственной реакции на рынки не окажет, добавляет Родзянко. Такие идеи давно витают в воздухе, поясняет глава Американской торговой палаты в России. То, что они сейчас предложены в половинчатой версии, которая еще должна быть согласована, не сильно меняет ситуацию, приводит пояснение Родзянко РИА Новости.
Россия зеркально ответит на американские санкции в отношении российского госдолга, если они будут приняты, пообещал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Палата представителей США приняла поправку к оборонному бюджету 2020 года. Она запрещает гражданам США любые действия с российским государственным долгом. Новый финансовый год начинается в Соединенных Штатах с 1 сентября 2019 года. Но пока это еще не окончательна версия документа. Поправке от демократов предстоит еще пройти рассмотрение в согласительном комитете. Свою версию оборонного бюджета готовят и республиканцы.
На российский рынок запрет на любые действия с российским госдолгом окажет давление на российский финансовый рынок, но реакция будет краткосрочной, предсказал руководитель направления по управлению активами с фиксированной доходностью "ТКБ Инвестмент партнерс" Игорь Козак.
В американский конгресс ранее уже были внесены несколько законопроектов с похожими санкциями против России.
"Санкционные меры рассматриваются уже как год в различных конфигурациях, однако, все предложения остались лишь предложениями и не были приняты, — пояснил Козак. — Полагаю, данный вариант ждет аналогичная судьба. Опять же здесь предусматривается существенное "если" и "в случае". Условие задано и вряд ли данный триггер сработает".
В США представители демократической партии обвинили Россию во вмешательстве в президентские выборы. Это объясняется тем, что демократы не могли поверить в то, что Хиллари Клинтон на выборах проиграла Дональду Трампу.
Абсолютно голословными эти обвинения охарактеризовал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Никаких фактов, говорящих о якобы российском вмешательстве в американские выборы и в выборы других стран, нет, подчеркнул министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Комиссия спецпрокурора Роберта Мюллера также не выявила никакого сговора Трампа с Москвой во время предвыборной кампании в США. Однако внутриполитическая борьба внутри США продолжает отражаться на попытки введения санкций против России.
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