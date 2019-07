Идеальный момент, чтобы расстаться. Серхио Родригес покинул ЦСКА

Разыгрывающий московского баскетбольного ЦСКА Серхио Родригес покинул столичную команду по обоюдному согласию сторон, 33-летний испанец защищал красно-синие цвета армейцев с 2017 года.

"После двух потрясающих сезонов, после того как мы решили все поставленные задачи, настал идеальный момент, чтобы расстаться и продолжать двигаться вперед, – приводит слова Родригеса пресс-служба ЦСКА. Большое спасибо всем армейцам за отличную поддержку все это время".

Thank you, Chacho!



Due to mutual agreement the guard Sergio Rodriguez will leave our team.



With CSKA Rodriguez has become EuroLeague champion, 2-time VTB United League champion, 2018 VTB League Final Four MVP and 2019 VTB League All-Star Game MVP. pic.twitter.com/rd6twhNKtR