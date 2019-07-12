Украинские раскольники задолжали Константинополю 28 миллионов евро

Константинопольским патриархатом установлен налог в размере от 4 до 20 тысяч евро для каждого прихода так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), передает ТАСС.

Как сообщил управляющий делами канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Бориспольский и Броварской Антоний в передаче украинского телеканала NewsOne, константинопольский патриарх Варфоломей пытался организовать встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на предмет его готовности выполнять обещания Петра Порошенко о передаче церковных святынь. Однако встреча не состоялась. Тогда, Эммануил (митрополит Галльский) выставил Епифанию (главе ПЦУ) счет.

Митрополит отметил, что "наименьшая сумма налога с прихода оценивается в 4 тысяч евро, а наибольшая — в 20 тысяч евро".

Священнослужитель подчеркнул, что именно после этого глава раскольнического Киевского патриархата Филарет стал противником томоса об автокефалии.

В ПЦУ информацию о налогах подтвердили, отметив, что приходы в общей сложности должны выплатить Константинополю 28 миллионов евро.