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12 июля 201912:15

Арена московского "Динамо" в январе примет Неделю звезд КХЛ

ftbl.ru

Континентальная хоккейная лига объявила о том, что в январе в Москве состоится Неделя звезд-2020 – мероприятие, включающее в себя матчи лучших игроков МХЛ, ЖХЛ и КХЛ. Хоккейное шоу пройдет на льду арены московского "Динамо".

Как сообщает пресс-служба лиги, Неделю звезд 11 января откроет Матч Звезд ЖХЛ, на следующий день состоится Кубок Вызова МХЛ. 18 января пройдет Мастер-Шоу, а завершится хоккейный уик-энд 19 января Матчем звезд КХЛ.

Ранее стало известно, что КХЛ проведет несколько игр регулярного чемпионата в швейцарском Давосе, китайском Шэньчжэне, столице Эстонии Таллине и в бывшем главном городе Казахстана Алма-Ате. Старт сезона-2019/2020 состоится 1 сентября традиционным матчем за Кубок Открытия, где сыграют ЦСКА и "Авангард".

Напомним, в минувшем сезоне столичный ЦСКА в серии до четырех побед обыграл "Авангард" (4:0) и стал первым клубом в истории КХЛ, который в одном сезоне выиграл регулярный чемпионат и Кубок Гагарина. "Авангард" же стал первым клубом в истории лиги, который уступил в финальной серии всухую.

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