Башмак против "Сапсана": игиловцы получили от 15 до 21 года

Пытавшимся пустить под откос скоростной поезд "Сапсан" в 2017 году исламистам вынесен приговор. Московский окружной военный суд приговорил семерых подсудимых к срокам заключения от 15 до 21 года. Теракт проживающие в Санкт-Петербурге выходцы из Таджикистана пытались устроить, закрепив в июле 2017 года железнодорожный башмак на путях.

Они планировали сход поезда с рельсов и его столкновение со встречным составом. "Сапсан" устоял, но были повреждены пять вагонов скоростного состава. Ущерб от теракта составил 55 миллионов рублей, напоминает ТАСС.

После неудавшегося теракта на железной дороге террористическая группа стала планировать взрыв. После теракта они собирались опубликовать в интернете обращение с требованием вывода российских войск из Сирии.

На скамье подсудимых находились Джумахон Баймонов, Мухамеди Бобоюров, Сухраджон и Фахраджон Нозимовы, Абдулгафур и Амраджон Рауповы, а также Фарход Наджбудинов. Им было предъявлено обвинение в подготовке теракта, а также в хранении оружия. Один из фигурантов дела признал вину в полном объеме, еще один признал вину в хранении оружия. Остальные члены террористической группировки обвинения полностью отвергли.

В 2012 году к лишению свободы на срок от 16 до 19 лет за попытку подорвать "Сапсан" были приговорены четверо выходцев из Дагестана. Трое из четверых обвиняемых частично признали свою вину.Дело из-за секретности рассматривалось в закрытом режиме.