Песков рассказал о первом разговоре Путина и Зеленского

Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину. О первом разговоре президентов Украины и России рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что важен сам факт общения президентов двух стран.

Какие-то эмоциональные оттенки и тональности обсуждать не стоит, продолжил Песков, поскольку разговор был не для этого. При этом пресс-секретарь Путина подчеркнул, что команде Зеленского удалось весьма оперативно согласовать телефонный разговор с российской стороной. С техническим согласованием никаких проблем нет, была бы инициатива, добавил Песков.

"Путин начал разговор словами "здравствуйте", — цитирует пресс-секретаря президента России РИА Новости.

По мнению Пескова, разговор президентов был прагматичным и ознакомительным.

Зеленский спрашивал и про украинских военных моряков, задержанных за участие в провокации с нарушением российской границы в Черном море. Путин и Зеленский договорились о сближении позиций на экспертном уровне относительно совместной работы по освобождению всех удерживаемых лиц, в том числе украинских военных моряков. Также были затронуты вопросы переговоров в нормандском формате, ситуация в Донбассе.

В Кремле пока нет планов по проведению повторного телефонного разговора Путина и Зеленского. Песков уточнил, что Зеленский позвонил Путину 11 июля.