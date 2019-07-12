Даниил Квят: Сильверстоун? Мы просто будем делать свою работу

В пятницу, 12 июля в Сильверстоуне первым тренировочным заездом стартует Гран-при Великобритании. Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят поделился ожиданиями от предстоящего этапа Формулы-1.

"Ожидания? Мы просто будем делать свою работу. Я буду пилотировать машину, инженеры – искать настройки. Посмотрим, каких результатов мы добьемся, – приводит слова Квята F1News.Ru. – Две предыдущие гонки получились сложными для команды, но мы постараемся… Мы много работали на базе, анализируя причины. В Сильверстоуне трасса другого типа, погодные условия не такие, как на прошлых этапах, так что посмотрим, что получится".

Помимо этого, Даниил заявил, что вполне доволен своим выступлением в текущем сезоне, а также сообщил, что пока нет новостей по поводу его будущего: "я просто, как и всегда, делаю свою работу. Уверен, этого хватит, чтобы гарантировать будущее."

Также Квят подтвердил, что уже в ближайшее время станет отцом: "думаем, что это произойдет уже после гонки. Меня ждет новый и интересный опыт".