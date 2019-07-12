Закон об оскорблении власти: Кремль констатирует перегибы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время общения с журналистами сказал, что в Кремле следят за правоприменительной практикой закона об оскорблении власти на местах и фиксируют перегибы, где они случаются.

Так Песков ответил на вопрос, следят ли в Кремле за правоприменительной практикой в этой области, и не считают ли возможным пересмотреть подход к этой теме, передает "Интерфакс".

Представители СМИ напомнили слова главы Совета при президенте РФ по правам человека Михаила Федотова. Ранее он заявил, что по большей части заявления об оскорблении власти являются жалобами чиновников на местах на личные оскорбления, и этот процесс, по его словам, "принимает характер эпидемии".

"Мы фиксируем, конечно, перегибы в этой области в том случае и месте, где они случаются", — заверил пресс-секретарь президента России.

Песков также напомнил высказывание Владимира Путина во время "Прямой линии". Тогда президент разъяснил, что этот закон направлен именно на борьбу с оскорблениями символов государства, но при этом критика самой власти должна быть свободной.

Путин сказал, что "люди имеют право и должны обращать внимание на проблемы, в том числе функционирования властных институтов". "Это само собой разумеется", — добавил Путин.