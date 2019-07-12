Семак о старте РПЛ: должны показывать максимум из того, на что способны

В матче первого тура российской премьер-лиги "Зенит" сыграет с "Тамбовом". Главный тренер петербуржцев Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с новичком чемпионата России.

"В оптимальной ли форме команда? Конечно, не в оптимальной форме, у нас была короткая предсезонка. Через несколько официальных матчей выйдем на уровень, необходимый нам, – приводит слова Семака пресс-служба "Зенита". – Что касается матча, то играть умеют абсолютно все. Зная Григоряна, понимаю, что команды под его руководством всегда играют активно и агрессивно. Просто не будет, проходных матчей нет и не будет. Должны показывать максимум из того, на что способны, в каждой игре, чтобы выйти на уровень, к которому стремимся".

Напомним, матч "Зенит" – "Тамбов" состоится в воскресенье, 14 июля и пройдет в Санкт-Петербурге, начало – в 19:00 по московскому времени.