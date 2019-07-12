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12 июля 201914:26 Матвей Попов

С-400 для Турции: сделка с Россией рассорила союзников по НАТО

С-400 для Турции: сделка с Россией рассорила союзников по НАТО

В Турцию сегодня прибыли первые компоненты российских зенитно-ракетных систем С-400. Пентагон просит у Конгресса более 200 миллионов долларов, чтобы найти замену турецким производителям деталей для истребителей-бомбардировщиков F-35. Вашингтон не раз грозился исключить Анкару из программы поставок этих самолетов из-за покупки Турцией российских комплексов.

Объявление о прибытии компонентов системы С-400 прозвучало в прямом эфире национального телевидения — турецкое Министерство обороны сообщило, что поставки начались на одну из военных авиабаз в провинции Анкара. Российская сторона это подтверждает.

"ФС ВКС России подтверждает факт начала поставки систем С-400 в Турцию. Поставки будут реализованы в согласованные сторонами сроки", — сообщила Мария Воробьева, официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

Обычная, в принципе, сделка по С-400 между двумя независимыми государствами Россией и Турцией была заключена еще в 2017 году. Впервые страна из блока НАТО приобрела зенитную ракетную систему у государства, не входящего в альянс. Это сразу вызвало крайне нервную реакцию со стороны Вашингтона: американские политики начали требовать, чтобы Турция отменила сделку с Россией и заключила новую с Соединенными Штатами.

"Многие из нас пытались отговорить Турцию от покупки С-400. Для нашего альянса важно, чтобы в его центре не было российских оборонительных систем. Но все, что мы видим, это что Россия собирается осуществить поставки С-400 в Турцию. Это будет иметь последствия", — предупредила Кей Бэйли Хатчинсон, посол США в НАТО.

И последствия действительно были. В Пентагоне заявили, что прекращают обучать турецких пилотов эксплуатации новейших истребителей F-35, и пригрозили, что если Турция не откажется от С-400, она не сможет получить четыре F-35, за которые уже заплатила.

"Даже тон турецкой прессы в последнее время стал явно иным. Журналисты подчеркивают, что американцы ведут себя, как слон в посудной лавке, что Вашингтон считает союзниками лишь тех, кто полностью следует его требованиям. Народ Турции категорически против такого отношения к своей стране", — считает Владимир Фитин, руководитель Центра Ближнего и Среднего Востока РИСИ.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган не уступил. Позже, на саммите G20 в Осаке на переговорах с российским лидером он заявил, что соглашение по С-400 остается в силе.

"Наша кооперация продолжается, прежде всего, по вопросу С-400. То, что мы прежде обсудили в Душанбе, и сейчас мы следуем этой дорожной карте, как и было согласовано. Для нас остаются приоритетными задачами совместное производство ракет и получение технологий", — заявил Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции.

Кстати, на том же саммите его американский коллега Дональд Трамп признался: он и сам считает, что с Эрдоганом поступили несправедливо.

"Он хотел купить ракеты "Пэтриот", но в окружении Обамы сказали "нет". Он снова и снова просил предоставить такую возможность, а ему снова и снова говорили "нет". Не мог купить их. А ему они нужны были для обороны. Поэтому он пошел к России и заключил сделку по С-400. И после этого наша сторона начала требовать, чтобы он отменил сделку. Я хорошо отношусь к нашей стране, но с ним поступили нечестно", — объяснил президент США Дональд Трамп.

А сейчас американская сторона снова выступает с угрозами. Газета The Washington Post публикует статью, в которой объявляется, что настал момент истины в американо-турецких отношениях. Подчеркивается, что упрямство Эрдогана не останется незамеченным, и санкции против него непременно введут либо Трамп, либо американский Конгресс. Отмечается, что от запрета на поставки самолетов Штаты могут перейти к конкретным экономическим санкциям, чтобы, как выражается The Washington Post, "причинить боль" турецкому народу. Такие угрозы звучали и прежде. Вероятно, и сейчас Анкара будет просто их игнорировать.

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