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12 июля 201913:54

"Я достаю из широких штанин...", - процитировал Маяковского новоиспеченный россиянин Лоуэнфельд

Михаил Джапаридзе/ТАСС

Краснокнижный паспорт получил американский поэт Джулиан Генри Лоуэнфельд. Месяц назад президент России Владимир Путин подписал указ о принятии американского поэта и переводчика в гражданство России. Церемония вручения паспорта прошла в отделе книжного фонда Государственного исторического музея.

На торжественной церемонии присутствовал министр российской культуры Владимир Мединский. Он отметил, что Джулиан Генри Лоуэнфельд – лучший переводчик Александра Пушкина на английский язык. Вручение паспорта произошло через несколько дней после дня рождения самого Лоунфельда и в 220-годовщину со дня рождения Солнца русской поэзии, сообщает ТАСС.

Мединский выразил удовлетворение тем, что Солнце русской поэзии светит благодаря Лоуэнфельду и для миллионов англоязычных читателей.

"Я достаю из широких штанин... — процитировал в шутку Владимира Маяковского Лоунфельд. — Читайте, завидуйте — я гражданин Российской Федерации".

Поэт признался, что сегодня сбылась его давняя мечта. Он попросил называть его на русский манер Юлианом Андреевичем. Поэт также признал, что любовь к русскому ему привила его бабушка, читавшая перед родами "Войну и мир" в переводе его прадеда Рафаэля Лоуэнфельда.

При этом новый гражданин России подчеркнул, что, став русским и присягнув России, он остался американцем, любящем Америку, где живут его где живут его родные и покоятся его предки. На Западе, по его словам, бытует злой миф о том, что русское — значит "чужое", а жизнь в России — сплошной "Левиафан": одна жестокость, лень, пьянство, невежество. На это поэт и переводчик ответил словами Пушкина.

"Говорят, что несчастье хорошая школа. Может быть. Но счастье — есть лучший университет, — подчеркнул американский поэт, драматург, судебный юрист, композитор и переводчик. — И я горжусь, что я стал русским. И я в России как раз счастлив, здесь я люблю, и здесь я творю".

Джулиан Генри Лоуэнфельд неоднократно представлял в суде интересы российских киностудий, в том числе "Союзмультфильма", "Мосфильма" и "Ленфильма". Он свободно владеет кроме английского еще русским, немецким, испанским, французским и итальянским языками. В 2009 году он перевел и поставил "Маленькие трагедии" Пушкина в Центре искусств Михаила Барышникова в Нью-Йорке. Он стал первым иностранцем, которому была присуждена литературно-художественная премия "Петрополь" за книгу "Мой талисман: поэзия и жизнь А.С. Пушкина" в 2010 году.

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